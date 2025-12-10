Bimbo morto in asilo nido tre educatrici indagate
Un tragico episodio si è verificato in un asilo nido, dove un bambino ha perso la vita. Le autorità hanno aperto un'indagine, indagando tre educatrici per possibili omissioni nella vigilanza. Il procuratore D'Avino ha sottolineato l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità e chiarire le dinamiche dell'accaduto.
L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare eventuali omissioni nella vigilanza.
“Leo non c’è più ma potete farcela”. Appello di Galli ai genitori del bimbo morto all’asilo. Il portiere azzurro ha perso un figlio
Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi
Tragedia ad Aosta, morto bimbo di tre mesi travolto da un trattore
