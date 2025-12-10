Bimbo morto in asilo nido tre educatrici indagate

Un tragico episodio si è verificato in un asilo nido, dove un bambino ha perso la vita. Le autorità hanno aperto un'indagine, indagando tre educatrici per possibili omissioni nella vigilanza. Il procuratore D'Avino ha sottolineato l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità e chiarire le dinamiche dell'accaduto.

L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare eventuali omissioni nella vigilanza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate

“Leo non c’è più ma potete farcela”. Appello di Galli ai genitori del bimbo morto all’asilo. Il portiere azzurro ha perso un figlio

Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi

Tragedia ad Aosta, morto bimbo di tre mesi travolto da un trattore

Bimbo morto all'asilo: indagate tre educatrici Fidenza, ecco gli Street tutor in centro Bedonia, raid vandalico Fabrizio Bosso arriva al Regio, l'intervista Mathias Caleffi, portiere-coraggio: in campo con una frattura L'inserto "Stare Bene" Vai su Facebook

Il cordoglio del sindaco e della comunità per il bimbo morto all'asilo nido - Video Vai su X

Bimbo morto al nido a Parma, tre educatrici indagate - L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare eventuali omissioni nella vigilanz ... Da ansa.it