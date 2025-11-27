Furto in asilo e scuola comunale a Napoli rubati giochi e colori dei bimbi | danni alle aule

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio raid nella scuola Rodinò di via Mastellone a Barra. Rubati giochi e colori dei bimbi, distrutti banchi e armadietti. La Cisl Fp: "Subito telecamere e più custodi nelle scuole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

furto asilo scuola comunaleFurto in asilo e scuola comunale a Napoli, rubati giochi e colori dei bimbi: danni alle aule - Rubati giochi e colori dei bimbi, distrutti banchi e armadietti ... Segnala fanpage.it

furto asilo scuola comunaleNapoli, furto alla cooperativa sociale di Barra: rubati giochi e completini - Rabbia e meraviglia per il furto subito dalla cooperativa sociale “Il tappeto di Iqbal” che ... Secondo msn.com

furto asilo scuola comunaleFurto alla scuola Aquilone, il Comune alza la recinzione e installa telecamere - Il Comune di Rimini è intervenuto in via Fogazzaro presso la scuola d'infanzia Aquilone, teatro lo scorso 22 ottobre di uno sgradevole furto. Lo riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Asilo Scuola Comunale