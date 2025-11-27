Furto in asilo e scuola comunale a Napoli rubati giochi e colori dei bimbi | danni alle aule

Doppio raid nella scuola Rodinò di via Mastellone a Barra. Rubati giochi e colori dei bimbi, distrutti banchi e armadietti. La Cisl Fp: "Subito telecamere e più custodi nelle scuole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

