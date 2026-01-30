Anziani legati alle sedie a rotelle e costretti al letto tra l'urina | Se te la fai sotto sono affari tuoi

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti dei carabinieri hanno arrestato sette persone, tra cui operatrici sanitarie e la responsabile della casa di riposo Domus Mitreo a Grottaferrata. Le indagini hanno svelato condizioni terribili per gli anziani, legati alle sedie a rotelle e costretti a letto tra l’urina. Le immagini e le testimonianze hanno scioccato, mostrando come alcuni ospiti vivessero in condizioni di abbandono e maltrattamenti, in un luogo che dovrebbe essere un rifugio di cura. Le autorità hanno spiegato di aver ag

I carabinieri hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari nei confronti di operatrici sanitarie e responsabile della casa di riposo Domus Mitreo a Grottaferrata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Grottaferrata Operatrici

Ascolti tv 28 dicembre: chi ha vinto tra Ennio Doris – C’è anche domani e Se fossi te, La Ruota contro Affari Tuoi

Gli ascolti televisivi di domenica 28 dicembre 2025 vedono confrontarsi diversi programmi.

Ascolti tv 29 dicembre: chi ha vinto tra Se fossi te e Ennio Doris – C’è anche domani, i dati di La Ruota e Affari Tuoi

Ecco un riepilogo degli ascolti tv di lunedì 29 dicembre 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grottaferrata Operatrici

anziani legati alle sedieAnziani maltrattati e umiliati in casa alloggio: 12 indagatiUn sistema di abusi quotidiani, consumati lontano dagli sguardi dei familiari e approfittando della fragilità degli ospiti. È il quadro che emerge ... pupia.tv

anziani legati alle sedieAnziani lasciati nelle loro urine, legati e addormentati con i sonniferi nella casa di riposo lagerSette le misure cautelari. I provvedimenti sono stati mossi contro sei operatrici socio assistenziali e del responsabile della comunità alloggio per anziani ... romatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.