Anziani legati alle sedie a rotelle e costretti al letto tra l'urina | Se te la fai sotto sono affari tuoi
Gli agenti dei carabinieri hanno arrestato sette persone, tra cui operatrici sanitarie e la responsabile della casa di riposo Domus Mitreo a Grottaferrata. Le indagini hanno svelato condizioni terribili per gli anziani, legati alle sedie a rotelle e costretti a letto tra l’urina. Le immagini e le testimonianze hanno scioccato, mostrando come alcuni ospiti vivessero in condizioni di abbandono e maltrattamenti, in un luogo che dovrebbe essere un rifugio di cura. Le autorità hanno spiegato di aver ag
I carabinieri hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari nei confronti di operatrici sanitarie e responsabile della casa di riposo Domus Mitreo a Grottaferrata.🔗 Leggi su Fanpage.it
