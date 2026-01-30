Anziani legati alle sedie a rotelle e costretti al letto tra l'urina | Se te la fai sotto sono affari tuoi

Gli agenti dei carabinieri hanno arrestato sette persone, tra cui operatrici sanitarie e la responsabile della casa di riposo Domus Mitreo a Grottaferrata. Le indagini hanno svelato condizioni terribili per gli anziani, legati alle sedie a rotelle e costretti a letto tra l’urina. Le immagini e le testimonianze hanno scioccato, mostrando come alcuni ospiti vivessero in condizioni di abbandono e maltrattamenti, in un luogo che dovrebbe essere un rifugio di cura. Le autorità hanno spiegato di aver ag

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.