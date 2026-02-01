Samsung Galaxy S26 ormai è tutto pronto | svelata la data di presentazione

Samsung ha annunciato che il nuovo Galaxy S26 sarà presentato il 25 febbraio 2026. L’evento Galaxy Unpacked si terrà tra pochi mesi, e si aspettano grandi novità dal gigante sudcoreano. Gli appassionati sono già in fermento per scoprire le caratteristiche del nuovo modello.

Il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung, dedicato al lancio della nuova gamma Galaxy S26, potrebbe tenersi ufficialmente il 25 febbraio 2026. La data è stata anticipata dall’insider Evan Blass, noto per le sue informazioni affidabili sul mondo tech, che ha confermato su X la data del debutto globale per i nuovi smartphone top di gamma e le nuove Galaxy Buds 4. Nonostante Samsung non abbia ancora ufficializzato l’evento, il timing sembra ormai consolidato, con molte fonti indipendenti che concordano sull’ipotesi di un’anteprima il prossimo mese. L’evento segnerà l’arrivo della serie S26, che si prevede sarà basata sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un sull’efficienza energetica e sulle prestazioni in ambito AI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Samsung Galaxy S26

Il Samsung Galaxy S26 Ultra diventa subito il protagonista delle notizie di inizio 2026.

La data di uscita del Samsung Galaxy S26 è stata annunciata, con il lancio previsto in Europa a marzo.

Samsung Galaxy S26 Ultra - Final Release Date Confirmed + PRICE SHOCK

