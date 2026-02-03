Ordigno bellico tra i binari riattivata la circolazione dei treni dopo lo stop che ha bloccato la linea

La circolazione dei treni sulla linea adriatica tra Rimini e altre città si è sbloccata poco dopo le 12.30. Dopo l’allarme di questa mattina, quando è stato trovato un ordigno bellico sui binari, i treni erano stati fermati per sicurezza. Gli artificieri sono intervenuti e hanno messo in sicurezza l’area, permettendo la riattivazione del traffico ferroviario. La linea era rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi ai pendolari.

E' cessato poco dopo le 12.30, dopo la visita degli artificieri, l'allarme per l'ordigno bellico ritrovato nella mattinata di martedì sui binari della ferrovia nel tratto riminese della linea adriatica. Gli specialisti dell'esercito, infatti, hanno giudicato non pericoloso il materiale scoperto.

