Ritrovato ordigno bellico sui binari interrotta la linea ferroviaria e il Metromare

È stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Rimini e Riccione dopo il ritrovamento di un ordigno bellico sui binari. Le forze dell’ordine hanno interrotto i treni e il Metromare per mettere in sicurezza la zona. Al momento, i treni sono fermi e si sta lavorando per rimuovere l’ordigno. Nessuno è rimasto ferito.

Linea ferroviaria adriatica bloccata, tra le stazioni di Rimini e Riccione, per il ritrovamento di un ordigno bellico sui binari. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 tra le fermate del Metromare di via Chiabrera e quella di Bellariva. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, Polizia di.

