Orario e pettorale di Federica Brignone nella discesa di Cortina 2026 | dove vederla

Venerdì 6 febbraio, Federica Brignone scende in pista a Cortina per la prima prova cronometrata della discesa. La sciatrice italiana si gioca una delle sue chance di medaglia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli appassionati seguono con attenzione l’orario della sua discesa, in attesa di vedere come si comporterà sulla pista che potrebbe regalarle una grande soddisfazione.

Brignone arriva a Cortina d’Ampezzo dopo l’infortunio rimediato ad aprile, senza rinunciare al proprio impegno olimpico. La gara di riferimento si svolge sulla pista Olympia delle Tofane, dove l’atleta ha già brillato nel passato, segnando affondi decisivi per la Coppa del Mondo generale. Questo testo riassume le date, gli orari e i dettagli tecnici utili per seguire la prima discesa cronometrata femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, inclusa la programmazione TV e la copertura streaming disponibile. La prima prova cronometrata della discesa libera femminile è stata inizialmente annunciata per giovedì 5 febbraio ma è stata cancellata a causa di una fitta nevicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

