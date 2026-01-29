Quando parte Federica Brignone nella discesa di Crans Montana 2026 | orario n di pettorale tv

Federica Brignone tornerà a sciare in discesa domani a Crans Montana, dopo un’assenza lunga. La gara femminile si svolgerà alle 10, con l’azzurra tra le otto italiane al via. La discesa segna il suo rientro nella specialità in Coppa del Mondo 2025-2026. La TV trasmetterà l’evento in diretta, e il pubblico attende con trepidazione un risultato che potrebbe rilanciare la sua stagione.

Federica Brignone sarà tra le otto azzurre al via della discesa libera femminile che a Crans Montana segna il rientro dell’azzurra nella specialità in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, venerdì 30 gennaio, partirà alle ore 10.00. Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.30.15: l’azzurra, inserita nel secondo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 5 oppure tra il 16 ed il 20. Brignone scatterà col pettorale numero 16. Per la discesa femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Crans Montana 2026

Quando parte Federica Brignone a Crans Montana 2026, sarà possibile seguire la sua prima discesa in diretta.

Alle 11 di giovedì 29 gennaio, Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera.

Ultime notizie su Crans Montana 2026

