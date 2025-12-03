Gioielliere uccise due ladri ora la sentenza d’appello | Non hanno avuto coraggio
La sentenza della Corte d’Appello di Torino chiude un altro capitolo della vicenda che dal 2021 continua ad alimentare un acceso dibattito pubblico: Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che sparò e uccise i rapinatori Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, è stato condannato a 14 anni e 10 mesi di reclusione. Una decisione che conferma la responsabilità per omicidio volontario plurimo e tentato omicidio, pur riducendo la pena rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado. All’uscita dall’aula, Roggero — oggi 72 anni — non ha nascosto amarezza: ritiene che quella sera agì in legittima difesa, sostenendo che uno dei rapinatori avesse puntato l’arma e che la sua reazione fosse motivata dal timore di un ritorno in negozio per colpire lui e sua moglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
