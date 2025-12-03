Non hanno avuto coraggio Condannato a 14 anni il gioielliere che sparò ai rapinatori

Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, in provinicia di Cuneo, sparò e uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, è stato condannato a 14 anni e 10 mesi di reclusione dalla Corte d'Appello, che ha confermato la condanna già inflitta in primo grado, con uno sconto rispetto ai 17 anni inflitti inizialmente. " Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà in Cassazione ", ha sottolineato Roggero ai cronisti in uscita dall'udienza. " Non hanno avuto coraggio ", ha detto parlando dei giudici, per poi aggiungere: " È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non hanno avuto coraggio". Condannato a 14 anni il gioielliere che sparò ai rapinatori

