Ora la fiaccola passa all’étoile Roberto Bolle

Roberto Bolle prende il via alla staffetta della fiaccola olimpica a Milano. Il ballerino e volto di Intesa Sanpaolo ha percorso le strade della città con la torcia in mano, partecipando alla campagna che celebra la forza della comunità e l’orgoglio nazionale. Bolle ha camminato tra la gente, attirando l’attenzione di chi lo ha riconosciuto e fermato per qualche foto. La cerimonia si è svolta senza intoppi, con il pubblico che ha applaudito e seguito il passaggio della fiaccola.

Roberto Bolle (nella foto), brand ambassador di Intesa Sanpaolo, tra i protagonisti della campagna pubblicitaria che celebra la forza della comunità e l'orgoglio nazionale, sfilerà tra le vie di Milano con in mano la fiaccola olimpica. Oggi, durante il percorso milanese della Fiamma Olimpica, si alterneranno nel ruolo di tedofori, Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, Tommaso Corcos, Wealth Management Divisions, Gaetano Miccichè, Chairman della Divisione IMI Corporate Investment Banking e Paola Papanicolaou, Responsabile International Banks Division. Domani tra i tedofori di Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer e l'ètoile internazionale Roberto Bolle.

