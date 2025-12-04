Roberto Bolle al Gaslini di Genova | La danza aiuta a superare i limiti del corpo
(LaPresse) In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Roberto Bolle ha voluto trascorrere alcune ore con i pazienti e gli operatori dell’Istituto Giannina Gaslini. Ad accoglierlo in Aula Magna, oltre al direttore amministrativo Isabella Lanzone e il direttore scientifico Angelo Ravelli, tanti piccoli pazienti, i loro parenti e il personale sanitario. Insieme con Bolle alcune ballerine del Corpo di Ballo del Caravaggio, lo spettacolo di Mauro Bigonzetti in scena al Carlo Felice fino al 7 dicembre che lo vede protagonista. L’Etoile ha raccontato ai presenti la sua storia: gli inizi da bambino, la scoperta della danza e anche il periodo dell’infortunio e del conseguente ricovero in ospedale che, per un momento, lo aveva fatto temere di non poter continuare a ballare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, oggi Roberto Bolle ha scelto di trascorrere la mattinata al Gaslini, incontrando bambini, famiglie e operatori In Aula Magna ha condiviso la sua storia: gli inizi da bambino, la scoper - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Bolle al Gaslini di Genova: “La danza aiuta a superare i limiti del corpo” - (LaPresse) In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Roberto Bolle ha voluto trascorrere alcune ore con i pazienti e gli ... Secondo lapresse.it
Roberto Bolle al Gaslini danza per i piccoli pazienti: “Mai mollare” - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Roberto Bolle è arrivato a Genova per ... Da msn.com
Roberto Bolle al Carlo Felice con “Caravaggio”: viaggio emozionante nell'animo di un genio - Roberto Bolle al Teatro Carlo Felice di Genova per un viaggio emozionante nell’animo inquieto e geniale di un artista immortale: da giovedì 4 a domenica 7 dicembre va in scena “Caravaggio”, balletto ... Secondo genovatoday.it
Roberto Bolle al Carlo Felice con il balletto Caravaggio - Appuntamento al Teatro Carlo Felice da giovedì 4 a domenica 7 dicembre 2025 (tutti i giorni alle ore 20, mentre domenica alle 15). Scrive mentelocale.it
Roberto Bolle, l’étoile allo specchio: «Dopo i 50 il corpo cambia, ma la scena resta casa mia» - L’étoile racconta un momento della sua vita in cui maturità artistica e consapevolezza fisica si incontrano, senza però offuscare entusiasmo, gratitudine e desiderio ... Lo riporta msn.com
Roberto Bolle, l'étoile riceve la laurea magistrale honoris causa: «Grazie ai miei genitori che hanno lavorato per offrirmi opportunità migliori» VIDEO - Durante la cerimonia, Bolle ha ringraziato i genitori e parlato della sua Fondazione, impegnata nella formazione e crescita personale attraverso la danza. Secondo ilgazzettino.it