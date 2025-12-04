Roberto Bolle al Gaslini di Genova | La danza aiuta a superare i limiti del corpo

(LaPresse) In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Roberto Bolle ha voluto trascorrere alcune ore con i pazienti e gli operatori dell’Istituto Giannina Gaslini. Ad accoglierlo in Aula Magna, oltre al direttore amministrativo Isabella Lanzone e il direttore scientifico Angelo Ravelli, tanti piccoli pazienti, i loro parenti e il personale sanitario. Insieme con Bolle alcune ballerine del Corpo di Ballo del Caravaggio, lo spettacolo di Mauro Bigonzetti in scena al Carlo Felice fino al 7 dicembre che lo vede protagonista. L’Etoile ha raccontato ai presenti la sua storia: gli inizi da bambino, la scoperta della danza e anche il periodo dell’infortunio e del conseguente ricovero in ospedale che, per un momento, lo aveva fatto temere di non poter continuare a ballare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

