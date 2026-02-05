Cambiago operaio schiacciato da una lastra | ricoverato in fin di vita in ospedale

Questa mattina a Cambiago, un operaio è stato schiacciato da una lastra durante il lavoro. È stato portato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova in fin di vita. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma sembrerebbe che l’uomo abbia subito un grave trauma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per accertare cosa sia successo.

Cambiago (Milano), 5 febbraio 2025 – Un grave incidente sul lavoro si èverificato questa mattina a Cambiago, nel Milanese, dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Ricoverato d'urgenza, si trova in imminente pericolo di vita. Prismag di via Castellazzo. E' accaduto alle 8 nella ditta Prismag di via Castellazzo 11, quando la lastra, per ragioni ancora da chiarire, lo ha travolto. Gravissimo in ospedale. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Milano, che lo hanno consegnato ai medici del 118 che sono riusciti a rianimarlo. L'uomo è stato trasportato, intubato e incosciente, in codice rosso, all'ospedale di Verdellino (Bergamo).

