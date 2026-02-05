Operai costruiscono una roulette degli autobus a Emilia | traffico frenetico e rischi sulle strade

Nella via Emilia, i lavoratori che costruiscono la roulette degli autobus si muovono tra auto e camion senza alcuna protezione e con poca illuminazione. Il traffico diventa sempre più frenetico e al limite della sicurezza. Le strade sono piene di veicoli, e i rischi aumentano di giorno in giorno. La situazione preoccupa residenti e passanti, che chiedono interventi immediati.

**Un'esperienza quotidiana di rischio: i lavoratori di via Emilia si spostano tra auto e camion, senza protezioni né illuminazione.** Sono trenta operai, tra i più diversi e tra i meno fortunati: a partire dalle sette del mattino, con il buio e la nebbia, attraversano la via Emilia a Parma, in direzione San Prospero, per raggiungere il lavoro. Sono i lavoratori di due aziende – Sma Serbatoi e Carbognani – che, per arrivare alle proprie posizioni di lavoro, devono fare una passeggiata tra auto e camion che viaggiano a tutta velocità. La scena è sempre la stessa: una «roulette russa» che, ogni giorno, conduce a un pericolo reale, soprattutto in quelle ore di punta della via Emilia, quando l'autostrada è già piena di veicoli.

