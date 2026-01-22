un viaggio con giorgia fumo nel frenetico mondo degli uffici

Domani alle 21, presso Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli, Giorgia Fumo presenta “Out of Office”. Uno spettacolo che, con tono ironico e riflessivo, esplora le contraddizioni e le sfide della vita in ufficio, offrendo un’interpretazione autentica e intelligente di un mondo spesso percepito come frenetico e complesso. Un’occasione per riflettere con leggerezza sulle dinamiche quotidiane degli ambienti lavorativi.

Domani alle 21 va in scena un nuovo appuntamento a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli: Giorgia Fumo presenta “ Out of Office ”, uno spettacolo comico, intelligente e graffiante che racconta, con ironia e autenticità, le contraddizioni della vita da ufficio. Lo spettacolo è già sold out. Scritto da Giorgia Fumo, per la regia di Enrico Zaccheo, “Out of Office” nasce dall’esperienza diretta dell’artista che, dopo tredici anni trascorsi in ufficio, osserva e smonta i meccanismi di un mondo del lavoro profondamente cambiato negli ultimi quindici anni. Tra presentazioni PowerPoint, fogli Excel, burnout, riunioni infinite, figure che si vantano di “lavorare con le persone”, post strappalacrime su LinkedIn e improbabili conflitti per l’aria condizionata, Giorgia Fumo accompagna il pubblico in un viaggio esilarante e al tempo stesso riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

