Il consiglio regionale della Campania è convocato per il 21 gennaio alle ore 11:00. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, si segnala la verifica della posizione di Cuomo, con attenzione alla scadenza dell’incompatibilità. La seduta si preannuncia importante per approfondire le questioni politiche e amministrative della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prossimo consiglio regionale della Campania si svolgerà il 21 gennaio, alle ore 11:00. Guarda caso, proprio il giorno in cui l’assessore Enzo Cuomo non sarà più sindaco di Portici e quindi la sua incompatibilità verrà meno. Un espediente che dimostra la debolezza della maggioranza di Roberto Fico ma pure dell’opposizione di centrodestra, completamente afona su questo e altri pasticci. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Convocato il consiglio regionale: Guarda il caso, appena scade l’incompatibilità di Cuomo

Leggi anche: La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilità

Leggi anche: Campania, convocato il primo Consiglio regionale dell’era Fico: lunedì 29 dicembre la seduta inaugurale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato; Regione Abruzzo, oggi inizia la discussione del Bilancio di previsione 2026-28; Ecco come sarà il primo consiglio regionale del 29 dicembre; Regione Campania, trattative a oltranza per la giunta. Possibile svolta prima del consiglio.

Consiglio regionale della Basilicata convocato per il 9 gennaio - Il Consiglio regionale si riunirà nell’aula Dinardo alle 10:30 per affrontare due emergenze industriali cruciali per l’economia lucana. trmtv.it