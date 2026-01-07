Convocato il consiglio regionale | Guarda il caso appena scade l’incompatibilità di Cuomo
Il consiglio regionale della Campania è convocato per il 21 gennaio alle ore 11:00. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, si segnala la verifica della posizione di Cuomo, con attenzione alla scadenza dell’incompatibilità. La seduta si preannuncia importante per approfondire le questioni politiche e amministrative della regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il prossimo consiglio regionale della Campania si svolgerà il 21 gennaio, alle ore 11:00. Guarda caso, proprio il giorno in cui l’assessore Enzo Cuomo non sarà più sindaco di Portici e quindi la sua incompatibilità verrà meno. Un espediente che dimostra la debolezza della maggioranza di Roberto Fico ma pure dell’opposizione di centrodestra, completamente afona su questo e altri pasticci. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilità
Leggi anche: Campania, convocato il primo Consiglio regionale dell’era Fico: lunedì 29 dicembre la seduta inaugurale
