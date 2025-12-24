McKennie Juve quale futuro per il centrocampista texano? Il suo contratto scade a giugno dalla Continassa arrivano questi segnali

McKennie Juve, contratto in scadenza a giugno e dialoghi fermi: il centrocampista americano verso l’addio a zero se non si sblocca la situazione. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si tinge di tinte fosche proprio mentre la squadra si prepara a chiudere l’anno solare 2025. Nonostante il centrocampista statunitense abbia dimostrato di saper essere un jolly prezioso e duttile nelle rotazioni tattiche, capace di ricoprire più ruoli grazie alla sua intensità, la sua permanenza a Torino oltre l’estate appare oggi tutt’altro che scontata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dagli esperti di Sky Sport, la situazione contrattuale del texano sta diventando un caso spinoso per la dirigenza bianconera, che non sembra aver messo la pratica in cima alla lista delle priorità operative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, quale futuro per il centrocampista texano? Il suo contratto scade a giugno, dalla Continassa arrivano questi segnali Leggi anche: McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano Leggi anche: Kelly recuperato per Fiorentina Juve? Ecco quali segnali arrivano dalla Continassa verso il match del Franchi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. McKennie super chiama la Juve: Spero di restare qui. Ora tocca a Comolli blindarlo per Spalletti; Inter, l'Atalanta fa il prezzo di Palestra: 40 mln. McKennie-Cristante, staffetta Juve-Roma?; McKennie in scadenza: Spero di restare alla Juventus; McKennie dichiara amore alla Juve: 200 presenze? Spero di farne altre 100!, poi parla del rinnovo. Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro | CM.IT - McKennie è un titolarissimo dopo l’arrivo di Spalletti alla Juventus: la situazione sul futuro del centrocampista ... calciomercato.it

Juventus, rinnovo McKennie: cosa stanno aspettando? L’americano è ormai una certezza - È questa la domanda che si pongono in molti nel mondo Juventus. tuttojuve.com

McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano - Le ultimissime sul texano Il futuro di Weston McKennie è diventato uno dei dossier più urgenti e delicati ... calcionews24.com

Juventus, dalla Continassa: allenamento finito, le ultime su McKennie, Bremer e gli altri - facebook.com facebook

#Mckennie parla del momento della #Juve Le sue parole all’evento a Torino x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.