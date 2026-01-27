La stagione si avvia alla conclusione e la Juventus si prepara alla prossima finestra di mercato, concentrandosi sul ruolo di terzino destro. Secondo le ultime indiscrezioni, il club sta valutando tra Mingueza e Celik per rafforzare la rosa. La scelta sarà influenzata dalle strategie tecniche e dalle opportunità di mercato, con l’obiettivo di migliorare la compattezza e la competitività della squadra.

Calciomercato Juve, per la fascia destra è duello aperto tra Mingueza e Celik in vista della prossima estate: che cosa filtra dalla Continassa. La Juventus ha già iniziato le manovre per la prossima stagione, con l’obiettivo di rinnovare le corsie esterne puntando su occasioni economicamente vantaggiose. Secondo l’analisi di Tuttosport, i bianconeri stanno scandagliando il mercato dei parametri zero per “rifarsi il look” in estate. In cima alla lista ci sono fari puntati sullo spagnolo Oscar Mingueza. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME Il classe 1999 è in scadenza a giugno ed è stato oggetto di una missione specifica: è stato infatti visionato dal vivo qualche settimana fa durante la gara contro il Siviglia, ricevendo relazioni positive dagli scout. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, per la fascia destra è duello Mingueza Celik in estate: che cosa filtra dalla Continassa

Approfondimenti su Calciomercato Juve

Sul calciomercato della Juventus si intensificano le voci riguardo a una possibile sfida con il Napoli per un giocatore sulla fascia.

La Juventus sta valutando la possibilità di anticipare a gennaio un acquisto previsto per l’estate, come parte della strategia di rafforzamento della rosa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Juve

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini; Calciomercato Juve, ho un nome per il terzino. En-Nesyri, vi dico tutto. E ne manca ancora uno; Juve ecco En-Nesyri. Può arrivare già oggi, ma è solo l'inizio...

Calciomercato live: Juve, ritorno di fiamma per Kolo Muani. Toro su Noslin. E Maignan rinnovaI bianconeri continuano a cercare un centravanti, ritorno di fiamma per il bomber francese. Anche i granata cercano un rinforzo in attacco. Il Milan attende ... lastampa.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve su Kolo Muani ma il PSG fa muro, l’Inter vuole solo Perisic. Alisson Santos per il NapoliCalciomercato in diretta, le news di oggi 27 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Calciomercato in diretta: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, idea Wolfe per la Roma x.com

Calciomercato Juve: En-Nesyri tramonta, la risposta per Kolo Muani e i due attaccanti di Serie A - facebook.com facebook