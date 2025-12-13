Openda Juve chance dal primo minuto per il belga o nuova esclusione? Cosa filtra in vista della trasferta di Bologna

In vista della trasferta di Bologna, si intensificano i dubbi sulla convocazione di Openda. Il belga potrebbe partire dal primo minuto o essere nuovamente escluso dalla lista dei titolari. La sfida al Dall’Ara rappresenta un momento importante per valutare le scelte di formazione della Juventus in vista delle prossime partite.

Openda Juve, il belga viaggia verso una nuova esclusione? Cosa filtra in vista della sfida in programma domani sera al Dall’Ara contro il Bologna. La marcia di avvicinamento alla delicata sfida del Dall’Ara porta con sé interrogativi pesanti e decisioni che rischiano di fare rumore ben oltre il novantesimo minuto. In casa bianconera, l’argomento principe di discussione non riguarda tanto l’assetto difensivo o il centrocampo, quanto piuttosto il terminale offensivo chiamato a scardinare la retroguardia emiliana. Secondo le indiscrezioni puntuali riportate dal Corriere dello Sport, Spalletti sembra aver sciolto le riserve, orientandosi verso una nuova esclusione dal primo minuto per Lois Openda. Juventusnews24.com

De Grandis: “Se a David e Openda non gli dai la chance nemmeno quando non c’è Vlahovic…” - Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che vivono Jonathan David e Loïs Openda. tuttojuve.com