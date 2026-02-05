Only Fun - Comico Show il programma con Belen riparte da Enrico Brignano

La nuova stagione di Only Fun - Comico Show parte con Belen come conduttrice. La showgirl argentina torna in tv insieme ai Panpers, mentre tra gli ospiti ci sono Katia Follesa e Angelo Pintus. Lo spettacolo promette risate e divertimento, con un programma che punta a coinvolgere il pubblico con battute e sketch comici. La prima puntata ha già fatto parlare, e i primi feedback sono positivi.

Cosa c'è di meglio di una risata il giovedì sera davanti alla tv? Questa è la filosofia del canale NOVE che ripropone la nuova edizione di Only Fun - Comico Show, programma comico dallo stile classico con i comici che in ogni puntata arrivano sul palco del teatro per fare il proprio pezzo e interagire con i conduttori gli storici PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino da anni alla guida del programma e Belen Rodriguez, arrivata nella scorsa edizione. Only Fun - Comico Show ripartirà questa sera, giovedì 5 febbraio 2026 sul NOVE dopo il successo della scorsa edizione che ha ottenuto una media di 700 mila spettatori con il 4% di share e il record di 804 mila spettatori e il 4.

