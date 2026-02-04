Belén Rodríguez e I PanPers conducono la sesta edizione di ONLY FUN – COMICO SHOW

La comicità italiana riparte con la sesta stagione di “ONLY FUN – COMICO SHOW”. Da giovedì 5 febbraio, il NOVE trasmette in prima serata lo spettacolo condotto da Belén Rodríguez, affiancata da I PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. La trasmissione si può vedere anche in anteprima streaming su discovery+.

La comicità italiana torna protagonista sul NOVE con “ONLY FUN – COMICO SHOW”. A partire dal 5 febbraio, ogni giovedì in prima serata e in anteprima streaming su discovery+, una nuova stagione tutta da ridere con la conduzione di Belén Rodríguez affiancata da I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino..   Un appuntamento atteso e di grande successo, sia a teatro che in televisione, che lo scorso anno ha registrato la miglior stagione con una media pari a 700.000 spettatori e il 4% di share e ha raggiunto il record di ascolti pari a 804.000 spettatori e il 4,6% di share. Lo storico Teatro Galleria di Legnano farà da cornice a una nuova stagione di dieci puntate, tra cavalli di battaglia, monologhi e personaggi comici, per uno spettacolo dal ritmo incalzante e all’insegna del buonumore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

