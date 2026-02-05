Omicidio Federica Torzullo figlio ascoltato su presunte violenze del padre l’8 gennaio accompagnato dai nonni dopo cena con i genitori

Ieri pomeriggio il figlio di Federica Torzullo è stato ascoltato in tribunale. Era accompagnato dai nonni, dopo cena, in presenza di uno psicologo, del tutore e del curatore speciale. Si cerca di capire se ci sono state violenze da parte del padre, che già è sotto attenzione delle forze dell’ordine. Il minore ha risposto alle domande, ma la situazione resta molto delicata.

Ieri pomeriggio il minore è stato sentito alla presenza del suo curatore speciale, del tutore legale e di uno psicologo, come previsto dalle procedure di tutela. I magistrati hanno cercato di comprendere se il bambino abbia colto segnali di conflitto all'interno della coppia, soprattutto nelle ore

