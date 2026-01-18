Claudio Carlomagno e i 10 giorni di silenzi e bugie sulla moglie Federica Torzullo | l’ultima cena la valigia il figlio di 10 anni portato dai nonni

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni. A Anguillara Sabazia (Roma), questo periodo ha alimentato sospetti e domande sulla sua condotta, mantenendo un interesse costante nell’ambito delle notizie di cronaca familiare.

Anguillara Sabazia (Roma) – Dieci giorni di silenzi e contraddizioni che hanno alimentato i sospetti su di lui. Indizi che sono aumentati con gli sviluppi delle indagini sulla scomparsa della moglie Federica Torzullo, sparita nel nulla lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il racconto di Claudio Agostino Carlomagno non ha convinto fin dall'inizio. Per gli inquirenti, la versione fornita sui suoi movimenti e sui rapporti con Federica sarebbe stata "contraddittoria e illogica". Così l'uomo, figlio dell'assessora comunale alla sicurezza e titolare dell'azienda di famiglia, è stato indagato per omicidio poco dopo l'avvio delle indagini sulla scomparsa della quarantunenne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito Claudio Carlomagno, riconosciuta dai parenti

A Anguillara Sabazia, è stato identificato come Federica Torzullo il corpo rinvenuto nell'azienda di Claudio Carlomagno, suo marito. La scoperta è stata confermata dai familiari, che hanno riconosciuto la vittima. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Anguillara (RM), Federica Torzullo scomparsa, marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio, i vicini: "Separati, avevano udienza per affidamento figlio"

A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La polizia ha sequestrato la casa, l'auto e il cellulare del sospettato. I vicini riferiscono che la coppia era separata e aveva un’udienza per l’affidamento del figlio. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa.

