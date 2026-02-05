Questa mattina il bambino di 10 anni ha raccontato cosa ricorda dell’ultima cena con i genitori, prima che tutto cambiasse. Le sue parole sono ora al centro delle indagini sull’omicidio di Federica Torzullo. La sua testimonianza può essere la chiave per capire cosa sia successo in quegli ultimi momenti in casa.

La ricostruzione dell’ omicidio di Federica Torzullo passa ora dalle parole più fragili e decisive: quelle di un bambino. Mentre Anguillara Sabazia si prepara a fermarsi per l’ultimo saluto alla donna, la Procura di Civitavecchia prosegue il lavoro per chiarire ogni aspetto di una vicenda che presenta ancora molte zone d’ombra. Al centro dell’attenzione degli inquirenti c’è il contesto familiare che ha preceduto la tragedia e il tentativo di comprendere se esistessero segnali premonitori nelle ore immediatamente precedenti al delitto. Leggi anche: Femminicidio Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni materni e al sindaco L’audizione protetta del figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Federica Torzullo, ascoltato il figlio di 10 anni: l’ultima cena con i genitori, poi l’orrore

Questa mattina gli investigatori hanno ascoltato il bambino di 10 anni, figlio di Federica Torzullo.

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

