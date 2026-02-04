Siena sparò e uccise la compagna | torna in carcere Porras Baloy Era ai domiciliari da luglio

La polizia di Siena ha arrestato di nuovo Luis Fernando Porras Baloy. Era agli arresti domiciliari da luglio, ma ora torna in cella. La decisione arriva dopo che il tribunale del riesame di Firenze ha accolto l’appello del pm, richiedendo il ripristino della custodia in carcere. La squadra mobile ha eseguito l’ordine della procura.

L’uomo, 26 anni di origine colombiana, è accusato di omicidio volontario, pluriaggravato dal legame affettivo, e da maltrattamenti, per la morte della compagna Yuleisy Ana Manyoma Casanova, raggiunta da uno sparo di fucile alla testa il 10 agosto 2024 nel loro appartamento, in via del Villino, a Siena. L’esecuzione della carcerazione viene resa nota dal procuratore capo di Siena Andrea Boni il quale specifica che il ripristino della custodia in carcere è avvenuto “in conseguenza dell’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato dal Porras avverso il predetto provvedimento cautelare”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena, sparò e uccise la compagna: torna in carcere Porras Baloy. Era ai domiciliari da luglio Approfondimenti su Siena Uccisione La Cumana torna in funzione a Pozzuoli dopo 8 mesi: era chiusa da luglio per un terremoto ai Campi Flegrei Dopo otto mesi di chiusura, la tratta della Cumana tra Bagnoli e Torregaveta a Pozzuoli riprenderà regolarmente il servizio. La compagna lo caccia di casa mentre è ai domiciliari: 48enne va in carcere Un uomo di 48 anni, durante il periodo di detenzione domiciliare, viene cacciato di casa dalla compagna. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Siena Uccisione Siena, sparò e uccise la compagna: torna in carcere Porras Baloy. Era ai domiciliari da luglioLa squadra mobile di Siena, su ordine della procura, ha eseguito la misura del ripristino della custodia in carcere, come stabilito dal tribunale del riesame di Firenze, a seguito di appello del pm, p ... firenzepost.it Luis Fernando Porras Baloy, accusato dell'omicidio di Ana Yuleisy Manyoma Casanova, torna in carcere dopo quasi sette mesi di domiciliari facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.