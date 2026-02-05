Sono passati sei mesi dall’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli. Il vicino che ha sentito qualcosa quella notte ha raccontato di aver visto una figura in fretta e di aver sentito uno sparo. La polizia sta ancora indagando sul movente e sull’arma usata, cercando di mettere insieme i pezzi di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Sull’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano avvenuto lo scorso 8 agosto permangono a distanza di mesi ancora molti misteri, dal movente all’arma del delitto passando per l’identità stessa del suo assassino. L’ex tabaccaia è stata colpita al volto con un oggetto pesante, accoltellata e poi annegata nella sua vasca da bagno. Dall’autopsia è emerso che la morte sarebbe stata causata da una ferita alla gola provocata da una lama, mai ritrovata. Un testimone ha raccontato di averla vista in casa 2-3 volte assieme a un uomo. A che punto sono le indagini sull'omicidio di Silvana Damato a Bruzzano Perché è stata uccisa Silvana Damato: il movente economico La testimonianza del vicino di casa di Silvana Damato A che punto sono le indagini sull’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano A distanza di sei mesi dall’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, non si conosce ancora il nome del suo assassino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, i misteri sul movente e l'arma del delitto: la testimonianza del vicino

Approfondimenti su Silvana Damato

Questa mattina, i carabinieri hanno trovato il corpo di Silvana Damato nella sua casa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Silvana Damato

Argomenti discussi: L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietà; Omicidio di Silvana Damato, annegata nella vasca dopo le botte e un taglio alla gola: giallo dopo l'autopsia; Silvana Damato, l'autopsia svela il giallo: accoltellata e annegata nella vasca da bagno. Il killer è uscito e ha chiuso la porta di casa; Silvana Damato è stata accoltellata e annegata nella vasca: i risultati dell'autopsia, ricercato l'assassino.

Omicidio di Silvana Damato, annegata nella vasca dopo le botte e un taglio alla gola: giallo dopo l'autopsiaL'omicidio di Silvana Damato è stato efferato: cosa rivela l'autopsia sul corpo della 69enne uccisa a Bruzzano e come avrebbe agito l'assassino ... virgilio.it

Omicidio Silvana Damato a Milano, ecco cos'è emerso dall'autopsia: Accoltellata e annegataMilano, l’autopsia su Silvana Damato rivela dettagli agghiaccianti: accoltellata, colpita e annegata nella vasca. Indagini in corso ... tag24.it

Novità sull’omicidio di Silvana Damato: emergono le prime indiscrezioni dall’autopsia del corpo #Mattino5 facebook

Silvana Damato conosceva bene il suo assassino #Mattino5 x.com