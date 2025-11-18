Il femminicidio di Silvana Damato a Bruzzano | la telecamera all’ingresso era rotta si segue la pista economica

Milano, 18 novembre 2025 – L’assassino di Silvana Damato la ex tabaccaia di 69 anni che lavorava alla stazione Centrale, trovata morta, vestita, nella vasca da bagno della sua casa via Bisnati 7, a Bruzzano, periferia nord di Milano, non ha ancora un nome, ma si batte la pista economica. I carabinieri stanno facendo un lavoro certosino per ricostruire tutti i tasselli di una vita semplice fatta di amicizie, karaoke e apertivi con le amiche, la vita di una pensionata ancora giovanile che aveva lavorato tanti anni, si era comperata la casa in cui viveva sola e non aveva problemi economici. Se, da un lato, l’autopsia conferma che la donna è stata uccisa, gli investigatori, dall’altro, stanno vagliando ogni sua conoscenza e amicizia in una vita abitudinaria e apparentemente senza stranezze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

