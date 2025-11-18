Il femminicidio di Silvana Damato a Bruzzano | la telecamera all’ingresso era rotta si segue la pista economica
Milano, 18 novembre 2025 – L’assassino di Silvana Damato la ex tabaccaia di 69 anni che lavorava alla stazione Centrale, trovata morta, vestita, nella vasca da bagno della sua casa via Bisnati 7, a Bruzzano, periferia nord di Milano, non ha ancora un nome, ma si batte la pista economica. I carabinieri stanno facendo un lavoro certosino per ricostruire tutti i tasselli di una vita semplice fatta di amicizie, karaoke e apertivi con le amiche, la vita di una pensionata ancora giovanile che aveva lavorato tanti anni, si era comperata la casa in cui viveva sola e non aveva problemi economici. Se, da un lato, l’autopsia conferma che la donna è stata uccisa, gli investigatori, dall’altro, stanno vagliando ogni sua conoscenza e amicizia in una vita abitudinaria e apparentemente senza stranezze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Vasto - Nel 14° anniversario del femminicidio di Mirella La Palombara, un'amara riflessione della sorella Silvana - facebook.com Vai su Facebook
Il femminicidio di Silvana Damato a Bruzzano: la telecamera all’ingresso era rotta, si segue la pista economica - Fatale la ferita al collo, piccola e profonda, provocata da un oggetto appuntito ... Riporta msn.com
Silvana Damato, trovato un mazzo di chiavi a Bruzzano/ La vicina: “Sono certa, sono le sue” - Il giallo delle chiavi di casa trovate a Bruzzano: per la vicina di casa di Silvana Damato sarebbero della stessa 69enne uccisa brutalmente Il giallo della morte di Silvana Damato anche ieri al centro ... Lo riporta ilsussidiario.net
Silvana Damato, il vicino sicuro: “Visto Rosario pochi mesi fa”/ Il giallo del furto nel condominio - Mattino 5 News torna ad indagare sulla morte di Silvana Damato, la 69enne trovata senza vita a Bruzzano ad agosto: chi l'ha ammazzata e perchè? Lo riporta ilsussidiario.net