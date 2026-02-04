Omicidio di Silvana Damato annegata nella vasca dopo le botte e un taglio alla gola | giallo dopo l' autopsia

Questa mattina, i carabinieri hanno trovato il corpo di Silvana Damato nella sua casa. La donna era stata colpita al volto, poi con un coltello alla gola e infine lasciata annegare nella vasca. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo e chi possa avercela con lei.

Quello di Silvana Damato è stato un omicidio efferato. Lo rivelano le indiscrezioni condotte sul corpo della 69enne uccisa nella sua abitazione di Bruzzano (Milano), secondo le quali la vittima sarebbe stata prima colpita violentemente al volto per poi ricevere una coltellata alla gola. Dopodiché la pensionata, già stordita, sarebbe stata riposta dentro la vasca da bagno piena d’acqua e lì sarebbe morta annegata con il killer che premeva il suo volto sotto la superficie. Testimoni parlano di un uomo visto allontanarsi con fare sospetto dal condominio quella mattina d’agosto dello scorso anno. Le indiscrezioni dall'autopsia Dall'uomo misterioso a quello "di bella presenza" Le ipotesi sull'omicidio di Silvana Damato Le indiscrezioni dall’autopsia Le indiscrezioni sono arrivate martedì 3 febbraio e riportate dal Giorno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sono emersi nuovi dettagli sull’autopsia di Silvana Damato, l’ex tabaccaia trovata morta a Milano lo scorso agosto.

