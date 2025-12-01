Omicidio Francesco Pio Maimone ergastolo anche in appello per Francesco Valda

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l' omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso da uno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Omicidio Francesco Pio Maimone, ergastolo anche in appello per Francesco Valda

