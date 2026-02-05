olimpiadi vance e rubio atterrati in una blindatissima malpensa questa sera la cena di gala con mattarella

Questa sera, a Malpensa, atterrano i due atleti Vance e Rubio, accolti da un forte spiegamento di forze di sicurezza. La città si prepara alla cena di gala con il presidente Mattarella, mentre Milano si stringe in una giornata di attesa tesa per l’inizio delle Olimpiadi.

Milano, 5 febbraio 2026 – Milano vive la vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina all’insegna della diplomazia e della sicurezza. È atterrato dall’Air Force One dopo le 10 di questa mattina, all'aeroporto di Malpensa il volo del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Accompagnato dalla moglie Usha e dai figli, Vance è stato prelevato in pista dal servizio di sicurezza e accolto dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino, Tilman Fertittta, e dalla consorte Paige. LA DIRETTA DELLA GIORNATA Prima di Vance, è atterrato il volo che ha portato in Italia anche il segretario di Stato americano Marco Rubio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa sera a Milano si tiene una cena importante con ospiti da tutto il mondo, tra cui personaggi come Vance e Rubio.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le voci sulla possibile presenza di agenti ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sottolineando che, se dovessero essere presenti, il loro ruolo sarebbe legato alla sicurezza di atleti e visitatori.

