ICE alle Olimpiadi Fontana | Per la sicurezza di Vance e Rubio

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le voci sulla possibile presenza di agenti ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sottolineando che, se dovessero essere presenti, il loro ruolo sarebbe legato alla sicurezza di atleti e visitatori. La questione riguarda principalmente la tutela dell’evento e delle persone coinvolte, garantendo un ambiente sicuro e controllato durante le competizioni in programma nel 2026.

Poi il presidente lombardo precisa: nessuna conferma ufficiale, eventuale ruolo limitato alla tutela delle personalità Usa Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto sulle indiscrezioni relative a una possibile presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, chiarendo che, qualora fossero presenti, il loro ruolo sarebbe “esclusivamente difensivo”. Secondo Fontana, gli agenti si occuperebbero unicamente della sicurezza personale del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio, attesi alla cerimonia di apertura venerdì 6 febbraio nello stadio di San Siro.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su olimpiadi fontana Olimpiadi, Fontana ipotizza: “L’Ice ci sarà ma per occuparsi della sicurezza di Vance e Rubio” Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, ha commentato le recenti voci sulle Olimpiadi invernali, ipotizzando che l’Ice potrebbe essere presente per garantire la sicurezza di atleti come Vance e Rubio. Agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Attilio Fontana: «Faranno da scorta a Vance e Rubio». La smentita del Viminale Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su olimpiadi fontana Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: chi sono gli azzurri convocati nelle 16 discipline; Agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: ‘Il governo deve spiegare’; Europei di Short track 2026: i convocati dell'Italia, il programma delle gare e dove vedere in diretta tv; Regione Lombardia, nessuna conferma su presenza agenti Ice alle Olimpiadi. Milano Cortina, Fontana: Eventuale presenza dell'Ice solo per sicurezza di Vance e RubioLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina, Fontana: Eventuale presenza dell'Ice solo per sicurezza di Vance e Rubio ... tg24.sky.it Regione Lombardia, nessuna conferma su presenza agenti Ice alle OlimpiadiIl presidente della Lombardia Attilio Fontana non ha informazioni sulla presenza o meno di agenti dell'Immigration and Costums Enforcement americano durante le Olimpiadi di Milano Cortina. (ANSA) ... ansa.it Agenti USA dell' #ICE saranno alle Olimpiadi invernali #MilanoCortina26. Il governatore lombardo Fontana precisa: "Solo per il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio, come misura difensiva. Sono convinto che non succederà niente". x.com Il concetto di "sicurezza" al tempo delle Olimpiadi invernali secondo Prefettura, Viminale, giunta Sala e Fontana Le squadracce dell'ICE trumpiana libere di circolare nelle nostre città, con la scusa della "protezione" degli atleti USA. Scuole chiuse e DAD per 1 - facebook.com facebook

