Olimpiadi corteo ProPal e degli antagonisti | sabato pomeriggio a rischio tensioni a Milano

Sabato a Milano si prepara una giornata di tensione. Mentre le Olimpiadi invernali proseguono senza problemi, le autorità sono in allerta per un corteo che potrebbe creare disagi. ProPal e gli antagonisti hanno annunciato manifestazioni che, secondo gli organizzatori, potrebbero sfociare in tensioni. La polizia ha predisposto un ampio dispositivo di sicurezza, ma le strada rimangono calde e l’atmosfera si fa nervosa. La città resta in attesa di sviluppi, con le forze dell’ordine pronte a intervenire se necessario.

Milano, 4 febbraio 2026 - Sarà un sabato 7 febbraio di massima allerta a Milano dove, in concomitanza con le Olimpiadi invernali, il dispositivo per garantire la sicurezza dei giochi e delle numerose autorità nazionali e internazionali presenti in città si sommerà all'attenzione per l 'ormai abituale corteo del fine settimana ProPal, il primo con numeri di rilievo dopo la manifestazione di Torino. La ricostruzione della guerriglia urbana: dall'assalto alla Centrale agli scontri nelle strade Dispositivo di sicurezza. Il dispositivo che verrà messo in campo dalle forze dell'ordine viene definito "massiccio", con svariate centinaia di agenti mobilitati, che arrivano a ben più di mille se si comprendono i numerosi servizi olimpici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi, corteo ProPal e degli antagonisti: sabato pomeriggio a rischio tensioni a Milano Approfondimenti su Milano Olimpiadi Milano ricorda le vittime di piazza Fontana: il corteo istituzionale, l’installazione permanente e la manifestazione degli antagonisti Milano celebra il 56° anniversario della strage di piazza Fontana, evento neofascista che nel 1969 causò 17 vittime e numerosi feriti. Corteo ProPal Milano, giornalista del Giornale allontanata: “Ma chi ti vuole” Durante il corteo ProPal a Milano, una giornalista de Il Giornale, Giulia Sorrentino, è stata allontanata dai manifestanti mentre cercava di svolgere il suo lavoro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Il corteo a un mese dallo sgombero Askatasuna. Anche Zerocalcare tra i manifestanti; Olimpiadi, contestazioni ai Giochi e assalti ProPal: allerta del Viminale; Countdown Olimpiadi: dai cortei alle Utopiadi, quattro giorni di contestazioni; GIUDIZIARIA, TRA FAMIGLIE SPEZZATE E PIAZZE VIOLENTE. Olimpiadi, contestazioni ai Giochi e assalti ProPal: allerta del ViminaleIeri c'è stata la prima mobilitazione a Milano ma quella che sta per iniziare sarà una settimana piena di appuntamenti organizzati da studenti, centri sociali, sindacati ... ilgazzettino.it Milano, sabato 7 febbraio corteo nazionale contro le OlimpiadiIl Cio ha organizzato per i giorni di avvio dei Giochi azioni diffuse di protesta contro gli impatti negativi e gli sponsor delle Olimpiadi ... ecodallecitta.it Tanta neve e giornata perfetta per la nostra gita a Campaegli Il prossimo weekend 2 appuntamenti: - Sabato prossimo siamo in corteo a Milano contro le Olimpiadi più insostenibili di sempre https://cio2026.org/eventi/corteo-nazionale-tutt-in-piazza-cont - facebook.com facebook MILANO IN PIAZZA CONTRO ICE Ieri, in contemporanea col corteo di Torino, si è svolta a Milano una mobilitazione contro la prevista presenza dell'ICE di Trump in città per le Olimpiadi. Presenti in piazza migliaia di persone x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.