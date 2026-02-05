Olimpiadi Milano Cortina Erick Thohir torna a Milano | vertice di mercato e amicizia all’ombra dei Cinque Cerchi -FOTO

Erick Thohir torna a Milano. L’ex presidente dell’Inter ha incontrato i dirigenti di alcune squadre di Serie A, in un vertice che ha acceso discussioni sui possibili investimenti e sulla gestione futura del calcio italiano. Per ora, nessuna decisione ufficiale, ma l’interesse di Thohir resta alto.

Inter News 24 Olimpiadi Milano Cortina, il ritorno di Thohir in Italia: l’ex patron nerazzurro ha incontrato i dirigenti di punta del campionato italiano. L’atmosfera magica delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 non attira solo i grandi protagonisti delle discipline invernali, ma diventa anche un eccezionale palcoscenico per il mondo del calcio internazionale. In questi giorni, le strade del capoluogo lombardo hanno riabbracciato Erick Thohir, l’imprenditore indonesiano ed ex presidente dell’ Inter, tornato in Italia proprio in occasione del prestigioso Meeting Olimpico Invernale. La visita del magnate asiatico non è passata inosservata, trasformandosi rapidamente in un’occasione per consolidare vecchi legami e analizzare le nuove tendenze dello sport più amato al mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

