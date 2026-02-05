Olimpiadi Milano-Cortina epidemia di norovirus Hockey femminile finlandese ko Sintomi e cure

Le atlete finlandesi di hockey femminile sono malate di norovirus. Diversi sintomi le hanno costrette a fermarsi e a ricevere cure immediate. La loro presenza alle Olimpiadi è a rischio, mentre le autorità monitorano la situazione, preoccupate che il virus possa diffondersi ad altri atleti in gara.

Mentre il count down in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è ormai entrato nel vivo, al villaggio olimpico si vivono ore di apprensione per le condizioni di salute della nazionale di hockey femminile della Finlandia: le giocatrici, infatti, sono alle prese con un’e pidemia di norovirus, che rischia di comprometterne la performance, oltreché di estendersi anche ad altri atleti, provenienti da diversi Paesi. Definito anche “virus del vomito invernale”, rappresenta una delle principali cause di gastroenterite in questa stagione. Il norovirus mette Ko le finlandesi dell’hockey. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Olimpiadi Milano-Cortina, epidemia di norovirus. Hockey femminile finlandese ko. Sintomi e cure Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Contagi da Norovirus alle Olimpiadi di Milano Cortina e atleti in isolamento, sintomi e rischi Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, almeno quattro giocatrici della nazionale di hockey della Finlandia sono risultate positive al Norovirus. Contagi da Norovirus alle Olimpiadi di Milano Cortina e atleti in isolamento, sintomi e rischi della malattia Quattro atlete della nazionale di hockey femminile finlandese sono risultate positive al Norovirus durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Paura del Covid alle Olimpiadi di Milano Cortina, gli olandesi: Mascherine e niente strette di mano; Hockey, epidemia di un virus per la nazionale finlandese femminile alla vigilia dell'esordio; Hockey donne, quattro finlandesi contagiate da un virus alla vigilia della gara con il Canada; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: la guida completa tra sedi, biglietti e storia. Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com Iniziano non nel migliore dei modi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante le prime gare di Curling. Mentre si svolgevano le prime partite, la luce del palazzetto ha iniziato prima ad avere un leggero tremolizio per poi spegnersi. Tra l'incredulità degli spett facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.