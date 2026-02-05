contagi da norovirus alle olimpiadi di milano cortina e atleti in isolamento sintomi e rischi della malattia

Quattro atlete della nazionale di hockey femminile finlandese sono risultate positive al Norovirus durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Sono state messe in isolamento e il protocollo sanitario è stato attivato nel Villaggio Olimpico. La notizia ha generato preoccupazione tra gli atleti e gli organizzatori, che cercano di contenere il contagio e garantire la sicurezza di tutti.

A poche ore dall'avvio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la nazionale femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia si è ritrovata in piena emergenza sanitaria. Un focolaio di Norovirus, un virus gastrointestinale altamente contagioso, ha colpito almeno quattro atlete, costringendo staff tecnico e medici a prendere misure drastiche nel Villaggio Olimpico. Le giocatrici sono state infatti poste in isolamento.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, almeno quattro giocatrici della nazionale di hockey della Finlandia sono risultate positive al Norovirus.

