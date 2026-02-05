contagi da norovirus alle olimpiadi di milano cortina e atleti in isolamento sintomi e rischi

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, almeno quattro giocatrici della nazionale di hockey della Finlandia sono risultate positive al Norovirus. Le atlete sono state messe in isolamento e il protocollo sanitario è scattato subito nel Villaggio Olimpico. I sintomi del virus sono fastidiosi e possono portare a disagi importanti, ma finora non ci sono segnalazioni di complicazioni gravi. La situazione resta sotto controllo, mentre gli organizzatori monitorano attentamente la diffusione del contagio tra gli atleti.

A poche ore dall’avvio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la nazionale femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia si è ritrovata in piena emergenza sanitaria. Un focolaio di Norovirus, un virus gastrointestinale altamente contagioso, ha colpito almeno quattro atlete, costringendo staff tecnico e medici a prendere misure drastiche nel Villaggio Olimpico. Le giocatrici sono state infatti poste in isolamento. Niente allenamenti per la Finlandia e Olimpiadi a rischio Protocollo sanitario, atlete isolate Cos'è il Norovisur e quanto è pericoloso Sintomi e rischi del contagio da Norovirus Niente allenamenti per la Finlandia e Olimpiadi a rischio La notizia del contagio ha subito avuto ripercussioni anche sul programma sportivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

