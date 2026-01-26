I convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | c'è anche Giada D'Antonio a 16 anni

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato i convocati per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con un totale di 109 atleti. Tra loro figura anche Giada D’Antonio, giovane promessa di soli 16 anni. Questa selezione rappresenta un momento importante per lo sport italiano, che si prepara ad affrontare le competizioni con una squadra composta da atleti consolidati e nuovi talenti.

La FISI ha diramato i 109 atleti e atlete azzurri che parteciperanno ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Un numero record in cui spicca la più giovane in assoluto, la sedicenne Giada D'Amico accanto al veterano della compagnia, il 45enne Roland Fischnaller alla sua 7a Olimpiade.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’esordio di Giada D’Antonio in Coppa del Mondo si è svolto su una pista difficile a Semmering, che ha reso la gara complessa.

