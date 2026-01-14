Milano Cortina le tute dei tedofori in vendita a prezzi folli su piattaforme online

Le tute dei tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono diventate oggetto di interesse online, con alcune offerte che raggiungono prezzi elevati. A poche settimane dall'inizio della cerimonia di apertura, il mercato delle memorabilia olimpiche si sta consolidando, suscitando discussioni tra appassionati e collezionisti. L'acquisto di questi oggetti rappresenta un modo per conservare un ricordo di un evento imminente e di grande risonanza internazionale.

(Adnkronos) – Il caso tedofori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continua a far discutere a poche settimane dalla cerimonia inaugurale del grande evento. Dopo le parole dell'ex campione azzurro Silvio Fauner ("Hanno preferito gente dello spettacolo come l'Uomo Gatto, cantanti che non incarnano certo le discipline olimpiche") e la risposta del presidente di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

