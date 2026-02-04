Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 4 febbraio tv calendario italiani in gara 

Oggi le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 aprono ufficialmente i battenti. Le gare iniziano già oggi, anche se la cerimonia di apertura si terrà venerdì 6 febbraio. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e sfidarsi nelle diverse discipline, mentre gli appassionati possono seguire gli eventi in tv secondo gli orari stabiliti. La competizione entra nel vivo, anche se ancora non si vede il fuoco olimpico.

Oggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare inizieranno un paio di giorni prima rispetto all’accensione del braciere e alla tradizionale sfilata delle Nazioni. Non si assegneranno medaglie nella giornata odierna, ma assisteremo a un vero e proprio assaggio tra alcuni test e i primi incontri ufficiali della rassegna a cinque cerchi. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SLITTINO DALLE 19.30 Si incomincerà alle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: sarà lo sci alpino a inaugurare i Giochi sulla pista Stelvio di Bormio, dove gli atleti avranno la possibilità di trovare il feeling con la neve della località valtellinese e di studiare le migliori linee in vista della gara che domenica assegnerà le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli obiettivi dei fratelli Arianna e Pietro Sighel

