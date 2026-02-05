Olimpiadi Milano Cortina 2026 il calendario con tutte le gare e le date delle finali

Da milanotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stato annunciato il calendario ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare inizieranno il 6 febbraio e dureranno fino al 22 febbraio, con molte discipline in programma e 116 eventi da medaglia. Gli atleti di tutto il mondo si preparano a scendere in pista e alle piste per conquistare il proprio posto sul podio.

Il 6 febbraio iniziano le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Fino al 22 febbraio sono in programma moltissime gare che impegneranno altrettanti atleti, e 116 saranno eventi da medaglia. Le competizioni sono suddivise fra Milano, Cortina d’Ampezzo, la Val di Fiemme, Anterselva, Bormio e.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il calendario delle Olimpiadi invernali, tutte le gare di Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

Olimpiadi Invernali 2026, la guida completa di Milano-Cortina: date, calendario e programma delle gare in tv

Questa mattina sono partite le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto il piano sicurezza

Video Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto il piano sicurezza

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina.

olimpiadi milano cortina 2026Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina: programma, orario e ospitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina: programma, orario e ospiti ... tg24.sky.it

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi Invernali 2026, la guida completa di Milano-Cortina: date, calendario e programma delle gare in tvLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 iniziano oggi, 4 febbraio, con le competizioni preliminari nonostante la Cerimonia d'apertura dei Giochi ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.