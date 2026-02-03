il calendario delle olimpiadi invernali tutte le gare di milano cortina 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. In quelle due settimane, atleti di tutto il mondo si sfideranno in 116 eventi divisi tra 16 discipline diverse. La manifestazione promette di attirare grandi numeri, con gare di sci, snowboard e biathlon tra le più attese.

Dal 6 al 22 febbraio le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 metteranno in gara atleti da tutto il mondo per 116 eventi complessivi (54 maschili, 50 femminili e 12 misti), distribuiti su 16 discipline. Tra le novità spicca lo sci alpinismo, mentre le competizioni, oltre alle sedi principali, coinvolgeranno anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero. Alcune prove non valide per le medaglie partiranno già il 4 febbraio: di seguito il programma giorno per giorno. Mercoledì 4 febbraio. 11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera 19. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

