Questa sera alle 20, il Meazza di Milano si trasforma in un palcoscenico olimpico. Le luci si accendono per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, che si terrà allo stadio Milano San Siro. Chi non potrà essere presente di persona potrà seguire tutto in tv, dove saranno trasmesse le immagini di questo grande evento.

Il momento più atteso sta per arrivare: alle ore 20 del 6 febbraio, le luci del Meazza, rinominato per l'occasione Milano San Siro Olympic Stadium, si accenderanno per dare il via alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Per la prima volta nella storia olimpica, l’evento si svolgerà contemporaneamente in due città, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. A Milano e poi nella seconda casa di queste Olimpiadi: Cortina d'Ampezzo. Altre celebrazioni si terranno anche a Livigno e a Predazzo, in Val di Fiemme. I due bracieri olimpici. Imperdibile sarà l’accensione di due bracieri Olimpici: uno a Milano, presso l’iconico Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, cuore pulsante della rinomata località alpina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vedere la cerimonia in tv

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano ad accogliere le Olimpiadi Invernali.

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Staffetta olimpica, il passaggio della Torcia a via della Conciliazione

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, quello che c’è da sapere sulla cerimonia di apertura a San SiroL’inaugurazione dei Giochi invernali di venerdì 6 febbraio è trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 19.50. Telecronaca affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, allo scrittore Fabio ... italiaoggi.it

Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereMostre, installazioni e spettacoli legati ai Giochi Olimpici Invernali 2026: un viaggio culturale tra Lombardia, Veneto e Trentino ... ilfattoquotidiano.it

A Milano c’erano aspettative molto alte sull’arrivo di turisti per le Olimpiadi invernali. Le cose, però, sono andate diversamente: più della metà degli appartamenti per gli affitti brevi è ancora vuota e anche la vendita dei biglietti per le gare non è andata come pr facebook

A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone x.com