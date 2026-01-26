Milano-Cortina 2026 Fontana | ICE per la sicurezza di Vance e Rubio Poi precisa | Nessuna conferma su presenza agenti

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l’ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell’evento. Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, ha dichiarato che l’agenzia sarà presente per garantire la protezione di Vance e Rubio, senza confermare la presenza di agenti specifici. L’ICE arriverà in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali, con l’obiettivo di assicurare un ambiente sicuro per tutte le figure coinvolte.

L’ICE verrà in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma solo per la sicurezza del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio. A dirlo è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni. “L’ICE sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva semmai dovesse esserci qualche problema, ma io sono convinto che non succederà niente. La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo al vice presidente Vance e al Segretario di Stato Marco Rubio, quindi che ci siano loro, che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che nessuno gli dia una spintona o che succeda qualcosa”, ha detto il governatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

MILANO CORTINA | Eterno Fischnaller: "La mia 7/a Olimpiade da sogno". Snowboarder azzurro 45 anni: "Che orgoglio, a casa però faccio il contadino". #ANSA - facebook.com facebook

Milano-Cortina, la famigerata Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi. Dall’omicidio di Renee Good in Minnesota fino ai Giochi di Milano-Cortina: “Aiutiamo il servizio di sicurezza Usa affiancando la vostra polizia". @SMaurizi x.com