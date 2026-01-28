Ian dal Piceno alle Olimpiadi | Ascoli sogna con Matteoli Voglio dare il massimo e puntare in alto
Ascoli si prepara a tifare per Ian Matteoli, il giovane snowboarder che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il 20enne del Piceno ha già dimostrato di avere talento e grinta, e ora punta a dare il massimo tra big air e slopestyle. La città lo sostiene con entusiasmo, sperando che questa sia solo la prima di molte grandi sfide.
Ascoli, 28 gennaio 2026 – Ascoli sarà alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Grazie al talento, la fantasia e il coraggio di Ian Matteoli, ventenne snowboarder azzurro pronto a volare tra big air e slopestyle, con un’intera città che farà il tifo per lui. Matteoli è uno dei volti nuovi e più luminosi dello snowboard mondiale. Il primo italiano della storia a conquistare un podio in Coppa del Mondo nel Big Air, un atleta che ha già lasciato il segno e che ora si prepara all’appuntamento più importante della carriera. Nato a Bardonecchia, in provincia di Torino, Ian è però ascolano d’adozione: vive da quattro anni ad Ascoli, nella frazione di Venapiccola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
