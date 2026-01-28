Ascoli si prepara a tifare per Ian Matteoli, il giovane snowboarder che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il 20enne del Piceno ha già dimostrato di avere talento e grinta, e ora punta a dare il massimo tra big air e slopestyle. La città lo sostiene con entusiasmo, sperando che questa sia solo la prima di molte grandi sfide.

Ascoli, 28 gennaio 2026 – Ascoli sarà alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Grazie al talento, la fantasia e il coraggio di Ian Matteoli, ventenne snowboarder azzurro pronto a volare tra big air e slopestyle, con un’intera città che farà il tifo per lui. Matteoli è uno dei volti nuovi e più luminosi dello snowboard mondiale. Il primo italiano della storia a conquistare un podio in Coppa del Mondo nel Big Air, un atleta che ha già lasciato il segno e che ora si prepara all’appuntamento più importante della carriera. Nato a Bardonecchia, in provincia di Torino, Ian è però ascolano d’adozione: vive da quattro anni ad Ascoli, nella frazione di Venapiccola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ian, dal Piceno alle Olimpiadi: Ascoli sogna con Matteoli. “Voglio dare il massimo e puntare in alto”

Approfondimenti su Ian Matteoli

Daniele Ercoli, cittadino di Civitanova, è tra i tedofori incaricati di portare la Fiamma Olimpica a Milano-Cortina 2026.

Alessandro Segafredo, atleta della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, si prepara per la seconda tappa dell’European Cup of Nations a Budapest.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ian Matteoli

Argomenti discussi: Ian, dal Piceno alle Olimpiadi: Ascoli sogna con Matteoli. Voglio dare il massimo e puntare in alto; Sto lavorando sulla mia mente per arrivare al massimo alle Olimpiadi, intervista a Ian Matteoli.

Ian, dal Piceno alle Olimpiadi: Ascoli sogna con Matteoli. Voglio dare il massimo e puntare in altoNato nel Piemonte è ascolano d’adozione, vive da anni a Venapiccola. Sarà protagonista nello snowboard: Voglio dare il massimo e puntare in alto. Le medaglie rappresentano un sogno ... ilrestodelcarlino.it

Gruppo di Lettura Rinascita: Quello che possiamo sapere di IAN McEWAN - facebook.com facebook