LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Ian Matteoli sogna la qualificazione

Questa mattina i qualificazioni maschili del Big Air nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo. Ian Matteoli, uno dei favoriti, cerca di conquistare un posto nella fase finale. La tensione è alta tra gli atleti, mentre gli appassionati seguono con attenzione le evoluzioni sulla neve. La gara si svolge sotto gli occhi di un pubblico appassionato e di milioni di italiani collegati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni maschili del Big Air di snowboard ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Livigno Snow Park apre i battenti per la prima gara di questa rassegna a cinque cerchi. Saranno 30 gli atleti che andranno all'inseguimento della finale olimpica del Big Air di snowboard. L'Italia ripone tutte le proprie speranze sulle spalle di Ian Matteoli. In questa specialità il ventenne di Torino parte tra gli outsider per una medaglia, ma il primo obiettivo è quello di superare le qualificazioni.

