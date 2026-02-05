Olimpiadi, Mattarella al Villaggio. Arrivi illustri, domani l’apertura

Il presidente Mattarella ha fatto visita al Villaggio olimpico di Milano, dove si preparano i giochi del 2026. Ha incontrato atleti e staff, sottolineando che lo sport deve trasmettere un messaggio di pace e serenità. Domani si terrà l’attesa cerimonia di apertura.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico. «Lo sport manda al mondo un messaggio di pace e serenità». La torcia partirà alle 14.31 e arriverà in piazza Duomo dopo le 19.

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano in vista delle Olimpiadi del 2026.

Il Presidente Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico, incontrando la delegazione azzurra.

Milano Cortina 2026, Mattarella al Villaggio olimpico. Il pranzo con gli atleti e la giacca azzurra: Sono leggermente fuori età...Visita del Capo dello Stato a Milano-Cortina 2026 tra il Villaggio, il pranzo con gli olimpici e parole di incoraggiamento. Fuori età per le Olimpiadi, ... affaritaliani.it

Mattarella a pranzo con azzurri al villaggio olimpico: lasagne alla zucca, pesce spada e torta di meleA tavola tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pietro Sighel ... video.corriere.it

"Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi, ma anche da giovane non sarei mai stato selezionato". Con una battuta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il dono degli atleti azzurri al Villaggio olimpico di Milano: una giacca ufficiale dell facebook

