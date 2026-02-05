Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano in vista delle Olimpiadi del 2026. La visita si è svolta oggi, il 5 febbraio, a un giorno dall’apertura ufficiale dei Giochi. Mattarella ha percorso le strutture, incontrato alcuni atleti e staff, e ha mostrato interesse per lo stato di avanzamento dei lavori. È stata una giornata importante per la città e per tutti gli organizzatori, che aspettano con ansia il via alle Olimpiadi.

Alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che si apriranno domani, oggi 5 febbraio è stato il giorno della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Villaggio Olimpico. Mattarella ha spronato gli atleti: “È un grande piacere incontrarvi. Ci siamo. State per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che, per tutte voi e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante”. “Presumo anche – ha aggiunto – che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mattarella al Villaggio Olimpico – La visita in 10 foto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano.

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato le atlete e gli atleti della Nazionale italiana.

