Cinque aree rosse 6mila agenti e no-fly zone | pronto il piano sicurezza da 50 milioni per le Olimpiadi Milano-Cortina

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sono state create cinque aree rosse e schierati 6.000 agenti per garantire l’ordine. Verranno istituite anche delle no-fly zone per evitare problemi dall’alto. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato i dettagli, assicurando che le misure resteranno in vigore per tutto il periodo delle gare.
Il ministro dell'Intero Matteo Piantedosi ha aggiornato il piano sicurezza da 50 milioni di euro che sarà attivo durante il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Previsto l'impiego di 6mila agenti e l'istituzione di 5 zone rosse.🔗 Leggi su Fanpage.it
