Cinque aree rosse 6mila agenti e no-fly zone | pronto il piano sicurezza da 50 milioni per le Olimpiadi Milano-Cortina

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sono state create cinque aree rosse e schierati 6.000 agenti per garantire l’ordine. Verranno istituite anche delle no-fly zone per evitare problemi dall’alto. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato i dettagli, assicurando che le misure resteranno in vigore per tutto il periodo delle gare.

Il ministro dell'Intero Matteo Piantedosi ha aggiornato il piano sicurezza da 50 milioni di euro che sarà attivo durante il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Previsto l'impiego di 6mila agenti e l'istituzione di 5 zone rosse.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereo

Milano e Cortina stanno attuando il piano sicurezza in vista dei Giochi invernali.

Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica in arrivo il 6 febbraio, scatta il piano sicurezza con zone rosse e limitazioni al traffico aereo

Il 6 febbraio Milano accoglierà la torcia olimpica in vista dei Giochi di Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

cinque aree rosse 6milaCinque aree rosse, 6mila agenti e no-fly zone: pronto il piano sicurezza da 50 milioni per le Olimpiadi Milano-CortinaIl ministro dell'Intero Matteo Piantedosi ha aggiornato il piano sicurezza da 50 milioni di euro che sarà attivo durante il periodo delle Olimpiadi invernali ... fanpage.it

cinque aree rosse 6milaViminale, il piano per i Giochi: seimila agenti, no fly zone, 5 aree rosse. Uno scudo da 50 milioniUna control room vigilerà per la prima volta per intervenire in caso di attacchi informatici. In azione artificieri e tiratori ... repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.