Cinque aree rosse 6mila agenti e no-fly zone | pronto il piano sicurezza da 50 milioni per le Olimpiadi Milano-Cortina

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sono state create cinque aree rosse e schierati 6.000 agenti per garantire l’ordine. Verranno istituite anche delle no-fly zone per evitare problemi dall’alto. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato i dettagli, assicurando che le misure resteranno in vigore per tutto il periodo delle gare.

