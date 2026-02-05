Olimpiadi la fiaccola arriva in piazza Duomo portata dall' etoile della Scala Nicoletta Manni
Nicoletta Manni ha portato la fuoco olimpico fino in piazza Duomo a Milano. L’etoile della Scala ha acceso il braciere, chiudendo il suo viaggio attraverso l’Italia. Domani sera si svolgerà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
E’ stata l’etoile della Scala, Nicoletta Manni, ad accendere il braciere in piazza Duomo, a Milano. La fiaccola olimpica ha dunque concluso il suo viaggio fino al capoluogo lombardo, dopo avere attraversato lo Stivale, prima dell’ultimo atto in programma domani sera con la cerimonia d’apertura delle XXV Olimpiadi invernali di Milano Cortina. In piazza erano radunate migliaia di persone in attesa dell’arrivo della torcia olimpica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Prima della Scala 2025, Armani vestirà il red carpet: da Favino a Nicoletta Manni, sfilerà lo stile inconfondibile della maison
Milano, fiamma olimpica: Flavia Pennetta consegna la torcia a Nicoletta Manni, ultima tedofora delle Olimpiadi 2026
In Piazza Duomo a Milano, nonostante la pioggia, migliaia di persone si sono radunate per assistere alla consegna della torcia olimpica.
