Prima della Scala 2025 Armani vestirà il red carpet | da Favino a Nicoletta Manni sfilerà lo stile inconfondibile della maison

Milano, 7 dicembre 2025 – Sarà un red carpet firmato quasi esclusivamente Armani, quello atteso per questo pomeriggio alla Prima alla Scala dell'opera "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovi?, diretta dal maestro Riccardo Chailly. E d'altra parte, il tradizionale appuntamento di Sant'Ambrogio non è mai stato limitato solo alla cultura. Eleganza, stile, qualche eccesso: l'appuntamento del 7 dicembre è da sempre l'occasione anche per ammirare il meglio (non sempre, però) della moda italiana. Prima della Scala 2025, dove vederla a Milano e fuori città Pierfrancesco Favino e gli altri.

